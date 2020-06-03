شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا يمدد تعاقده مع خيمناسيا الأرجنتيني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي خيمناسيا الأرجنتيني، الأربعاء، تمديد تعاقد المدرب دييجو مارادونا مع الفريق حتى نهاية موسم 2020-2021، بعد أن وافق أسطورة كرة القدم الأرجنتيني على البقاء مع الفريق.
وتولى مارادونا، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين في 1986 والذي يعتبره الكثيرون بأنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، تدريب خيمناسيا في سبتمبر 2019، في محاولة للنجاة من الهبوط إلى الدرجة الثانية.
ورغم أن النتائج تحسنت كان الفريق يتجه مرة أخرى للهبوط قبل إلغاء الموسم في الأرجنتين في أبريل. لكن الاتحاد الأرجنتيني للعبة قرر تعليق الهبوط لينقذ فريق المدرب مارادونا.
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