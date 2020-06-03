شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدوري التونسي دون جمهور 8 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الحكومة التونسية عودة كافة الأنشطة الرياضية بداية من 8 يونيو الجاري دون حضور الجماهير. وتبدأ تونس، الخميس، المرحلة الثالثة والأخيرة لإجراءات تخفيف الحجر الصحي المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وتمتد هذه الفترة حتى يوم 14 من الشهر الجاري قبل رفع الحجر الصحي بصفة كاملة، على أن يتم اتباع إجراءات صحية تستهدف الأنشطة الرياضية بشكل خاص. وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن استئناف مباريات الدوري الممتاز في أغسطس. وبدأت فرق الدوري بالفعل بالعودة إلى التدريبات في مجموعات صغيرة. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 27,536

تعافي 6,827

وفيات 1,052

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