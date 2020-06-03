شكرا لقرائتكم خبر عن والد أحمد فتحي يكشف الحالة الصحية للاعب بعد إصابة أسرته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد، قال فتحي عبدالمنعم، والد أحمد فتحي، لاعب نادي بيراميدز، إن نجله سليم ومعافى.

وأكد والد اللاعب أن تحاليل ابنه أكدت خلوه من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يخضع للعزل المنزلي كاجراء احترازي.

وتخضع زوجة اللاعب وبناته للعلاج في المنزل، وقال والد اللاعب: «نحمد الله، وربنا يشفيها».

أضاف، في تصريحات صحفية، أنه تحدث هاتفيًا مع نجله الذي طمأنه على الوضع الصحي لأسرته، وأخبره أنه سيخضع للعزل المنزلي.

وأوضح والد اللاعب أنه لم يزر أسرة نجله منذ فترة بسبب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية.

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