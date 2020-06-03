شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحمود الخطيب يبحثان رد تبرعات وهدايا تركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء الأربعاء، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للتباحث حول مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب النادي الأهلي بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي وفقاً لما ورد بقرار مجلس إدارة النادي.

كان النادي الأهلي أعلن، مساء الثلاثاء، رفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية للنادي، مع مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لإرجاع كامل هداياه التي قدمها للقلعة الحمراء.

وتناول لقاء الوزير مع رئيس النادي الأهلي دراسة كافة الآليات القانونية لتنفيذ قرار مجلس إدارة النادى بذات الشأن والصادر بتاريخ 2 يونيو 2020، وستقوم الوزارة بالرد على النادي الأهلي بعد الانتهاء من دراسة خطاب النادى من كافة جوانبه على ان يتم ذلك من خلال اجتماع يجرى بين الإدارات القانونية بالوزارة والنادى.

من جانبه، أعرب «الخطيب» عن تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة وحرصه على تهيئة الأجواء وحل كافة المشكلات التي تعترى النادى الأهلي والرياضة المصرية بوجه عام.