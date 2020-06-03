شكرا لقرائتكم الغندور: قناة الزمالك يشاهدها جمهور الأهلى قبل الزمالك لأنها تدافع بمنطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن قناة الزمالك يتابعها جمهور الأهلى قبل الزمالك لإنها ناجحة وتعرض كافة القضايا بعقل ومنطق ومصداقية.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى:" قناة الزمالك ناجحة ويشاهدها الملايين لأنها تدافع بمنطق وعقل ولا تحابى طرف على أخر".

يذكر أن علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى هى التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهجران الاعتزال عدة ساعات فقط، لكن الأخير خرج ليُهاجم مجلس الأهلى ويوجه له سهام النقد ويتهمهم بتعطيل مهرجان اعتزاله.

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ومن المؤكد أنه لن يكون لحسام عاشور أى دور مع الفريق لو تم استنئاف النشاط المُجمد حالياً بسبب "جائحة" كورونا، ليسدل الأهلى بذلك الستار على مشوار عاشور