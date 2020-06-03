شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم يخوض تدريباته برفقة أيمن أشرف فى المهندسين تحت اشراف اخصائي تأهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك السابق والمقاصة الحالى، تدريباته رفقة أيمن أشرف، مدافع الأهلى، فى منطقة المهندسين، وذلك تحت إشراف أحد أخصائى التأهيل، للحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة التوقف الجارية التى تأتى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، ويحرص الثنائى على خوض التدريبات بصفة منتظمة سويا فى الفترة الأخيرة.

فيما استقر إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، على بقاء محمد إبراهيم صانع ألعاب خلال الفترة المقبلة والاعتماد عليه فى التشكيل الأساسى ببطولة الدورى المصرى وكأس مصر، عقب استئناف النشاط المتوقف حاليا بسبب أزمة كورونا ومن المقرر أن يعقد إيهاب جلال جلسة مع محمد إبراهيم خلال الفترة المقبلة لمحاولة إقناع اللاعب بالبقاء داخل المقاصة فى الموسم الجديد عقب تلقى اللاعب عددا من العروض المحلية من أجل الرحيل عن مصر للمقاصة مع بداية الموسم المقبل.

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ويعمل محمد إبراهيم، خلال الفترة الحالية على رفع معدل اللياقة البدنية الخاصة به رفقة مدافع الأهلى، فى التدريبات التى يخوضها الثنائى بشكل منتظم، بعدما انتقل من الزمالك إلى مصر للمقاصة مطلع الموسم الجارى، حيث شارك مع الفريق الفيومى فى 12 مباراة بواقع 10 مباريات فى الدورى الممتاز، بمعدل 527 دقيقة، ومباراتين فى كأس مصر، لمدة 157 دقيقة، فيما لم يحرز أى أهداف مع فريقه قبل توقف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا.

ويحتل المقاصة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليقه، برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز خلالهم فى مباراتين وتعادل فى 8 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات أخرى، وسجل 18 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، وعاد إيهاب جلال للقيادة الفنية للفريق الفيومى حيث تأمل إدارة النادى فى تحسن النتائج تحت قيادته الفنية عند عودة النشاط الكروى خلال الفترة المقبلة.