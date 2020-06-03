شكرا لقرائتكم مخطط أحمال الزمالك السابق: أيمن حفني يستحق اللعب في برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مارسيو سامبايو مخطط أحمال الزمالك السابقأنه بدأ العمل في الزمالك مع قدوم البرتغالي باتشيكو لتدريب الزمالك، مشيرا إلى أن الزمالك كان يقدم بطريقة "تيكي تاكا" مع باتشيكو وقت قيادته للزمالك وكان يختار أفضل العناصر.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: لم أتأقلم مع أسلوب تدريب محمد صلاح في الزمالك لذا فضلت الرحيل لاسيما وأنني شعرت بالوحدة بعد رحيل جهاز باتشيكو

أردف: إدارة الزمالك كانت تساعدني خلال وجودي في النادي مثل أحمد وأمير مرتضى وكذلك إسماعيل يوسف عضو المجلس والإداري أحمد زاهرن كاشفا أن الإدارة عرضت عليه العمل مع فيريرا بعد قدومه لتولي المهمة ولكنه اعتذر بسبب ارتباطه بعقد مع سبورتنج لشبونة لمدة سنوات.

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كشف أنه كان يقوم بروتين يومي لتجنب الإصابات ، مع لاعبي الزمالك من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية، ومن أجل إخفاق وزن الاعبين أصحاب الأوزان الزائدة وعملت مع اللاعبين الذين عانوا من إصابات ، مثل أيمن حفني الذي كان يستحق اللعب في برشلونة ولكن تنقصه القوة العضلية لأنه كان من أضعف العضلات وعملت على تقوية عضلاته، وبالفعل لم يتعرض للإصابات وقت وجودي في الزمالك ، وكذلك عملت مع حازم إمام من أجل تقوية عضلاته وتسببت في تقليل تعرضه للإصابات.

أضاف أنه قام بعمل شاق مع يوسف أوباما ومصطفى فتحي الذي كانا صغيري السن وقتها وهم الآن من اللاعبين الأساسيين، وكذلك عمر جابر وهو من اللاعبين المميزين بدنيا ويستحق اللعب في أوروبا، وهو بالفعل خاض تجربة أوروبية من قبل، مشيرا إلى أن فيريرا واحدا من أكبر المدربين في البرتغال ونلقبه بـ"البروفيسور".

يؤمن بأن التكوين الجسماني لمحمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ساعده كثيرا ليصبح لاعبا قويا من الناحية بالدنية بخلاف أليافه العضلية وسرعاته، كاشفا أنه واجه محمد صلاح مع سبورتنج لشبونة عندما كان لاعبا في بازل السويسري، وكذلك وقت وجوده في بورتو البرتغالي.