شكرا لقرائتكم تقارير: الجزائري كريم العريبي قريبا من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وربطت بعض التقارير مهاجم فريق جوهرة الساحل بمثلث المال في الدوري المصري والحديث عن الأهلي والزمالك وبيراميدز الطامحين إلى تعزيز قدراتهم الهجومية تحسبا للموسم القادم محليا وقاريا.

وحسب تقرير نشره موقع فوت 24 التونسي، يبدو الأهلي المصري الأقل اهتماما بضم العريبي لحاجته الماسة إلى لاعب جناح وتوفر الحلول في خطة قلب هجوم غير أن ملف الايفواري سليمان كوليبالي قد يقود نحو صفقة تبادلية طبعا في صورة ما إذا اقتنع مدرب الأهلاوية بنداءات ضم "رأس الحربة".

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وكشف الموقع أن العريبي يبدو حلا مهما للزمالك الذي يفتقد إلى خدمات لاعب بمواصفاته خصوصا أن أشرف بن شرقي ليس اللاعب المثالي لقيادة الخط فيما يبدو بيراميدز بحاجة إلى تعويض التونسي عمر العيوني الذي فشل في تقديم الإضافة.

ورغم اهتمام الإعلام المصري بالعريبي وتواتر الأخبار حول إمكانية انتقاله إلى الدوري المحلي إلا أن الثابت بأن هيئة رضا شرف الدين لم تتلق أيّ عرض رسمي للتفريط في لاعبها بيد أنها قد لا تمانع ذلك لو توفر العرض المالي الهام.