شكرا لقرائتكم سموحة يبدأ مفاوضات مع إسلام محارب لضمه خلال الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو سموحة فى مفاوضات مع إسلام محارب صانع العاب الجونة، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفى المقبل لتدعيم منطقة وسط الملعب بلاعب سوبر ، خاصة وأن اللاعب يمتلك تاريخا جيدا مع الفريق منذ أن كان لاعبا بالفريق لمدة 3 مواسم قبل انتقاله للأهلى ثم رحل إلى الجونة بعد هبوط مستواه بالقلعة الحمراء .

وألمح حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه لرغبته فى التعاقد مع إسلام محارب للإستفادة منه فى منطقة وسط الملعب ، وإعادته من جديد للظهور بعدما فقد الكثير من مستواه العالى خلال الموسمين الماضيين .

ويتبقى لإسلام محارب موسمين بخلاف الموسم الحالى مع الفريق الساحلى ، إلا أن رغبة اللاعب ربما تكون الفيصل فى عودته من جديد إلى الموج الأزرق لإستعادة مستواه المعهود مرة اخرى .

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من ناحية أخرى ،تمسك مسئولو سموحه باستمرار الهانى سليمان حارس مرمى الفريق فى الموسم المقبل واستمراره مع الموج الأزرق بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه خلال الموسم الحالى أدى لإقترابه من الإنضمام لصفوف المنتخب الوطنى ، ورفض كافة العروض التى تلقاها الحارس فى الآونة الأخيرة من بعض الأندية المحلية .

ويمر الهانى سليمان بأفضل فتراته الكروية فى الموسم الحالى مع سموحه منذ انتقاله فى بداية الموسم قادما من الإتحاد السكندرى فى صفقة انتقال حر ، وتألق بشكل ملحوظ استعاد به كثير من مستواه المعهود عنه فى المواسم الماضية مع زعيم الثغر ، مما دفع بعض الأندية للدخول فى مفاوضات رسمية معه من أجل استقطابه خلال الموسم المقبل .

من جانبه رفض الهانى سليمان مناقشة أى من العروض التى وصلته مؤكدا على احترامه الكامل لمجلس إدارة سموحه برئاسة فرج عامر الذى يكن له كل حب وتقدير ، وطالب مسئولى الأندية التى تفاوضه بتحويل العروض لمجلس إدارة النادى الازرق لمناقشته والتى رفضتها بالكامل فى إطار سعى الأدارة للحفاظ على القوام الأساسى لسموحه .