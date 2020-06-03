شكرا لقرائتكم كريم بامبو على رأس أولويات المصري البورسعيدي لضمه في الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى كريم بامبو صانع ألعاب الزمالك على رأس أولوياته من أجل التعاقد معه حال الانتهاء من أزمة إيقاف القيد الموقعة على الفريق البورسعيدي.. وكان الإتحاد الدولى فرض على المصرى البورسعيدى عقوبة عدم قيد لاعبين جدد خلال فترتين قيد على خلفية أزمة لاعبه الإيفوارى الشيخ موكورو الذى لم يسدد مستحقات ناديه السابق هلال الأبيض السودانى.

واستقر طارق العشري على تحديد احتياجاته للموسم الجديد، لسد العجز في بعض المراكز التي يحتاجها الفريق ب6 مراكز لتدعيم الفريق، وهي حراسة المرمى وقلب الدفاع والظهيرين الأيمن والأيسر وصانع الألعاب ورأس الحربة.

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من ناحية أخرى أكد سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي أنه لا يمانع تتويج الأهلي ببطولة الدوري العام حال الغائه هذا الموسم، مشدداً أن المشكلة تكمن في تحديد الهابطين والصاعدين للبطولة في الموسم الجديد ، وهو الأمر الذي يدرسه صانعي القرار في الوقت الحالي، وقال سمير حلبية في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"لابد من التأني قبل اتخاذ قرار بعودة الدوري للحفاظ على سلامة جميع العاملين في المنظومة ..جميع الأندية تعاني من أزمات مالية ونأمل في تدخل الدولة لحل تلك الأزمات متوقعاً حدوث أزمة في بطولة الدوري العام في الموسم المقبل حال استكمال الموسم الحالي.

وأضاف سمير حلبية أنه سيكتفي بما قدمه لنادي المصري كاشفاً أنه لن يترشح مُجدداً لرئاسة النادي خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه تقدم في العمر ويحتاج للراحة خلال الفترة المقبلة، نافياً وجود أي خلافات بينه وبين اعضاء مجلس الإدارة الحالي.