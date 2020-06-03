غريب: بقاء رمضان صبحي في الأهلي مكسب كبير للمنتخبين الأول والأولمبي

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جدة - عمرو شويل كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه يوجد تفاهم بينه وبين جحسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول الأولوية للمنتخب الأول لو طلب أي لاعب من المنتخب الأولمبي في المنافسات القادمة، ونجهز أنفسنا لتقديم شي مميز في الأولمبياد وليس للمشاركة الشرفية فقط.
قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: بقاء رمضان صبحي في صفوف الأهلي سيكون مكسب كبير لمنتخب مصر االأول والأولمبي، وأتمنى لو تمكن الأهلي من شرائه رغم علمي بارتفاع سعره، وهو قائد حقيق للمنتخب ولديه إمكانيات خاصة
اختتم حديثه بأنه يتابع عمر مرموش المحترف في فولفسبورج الألماني وسبق له المشاركة في 6 مباريات وهو من القوام الأساسي للمنتخب الأولمبي ، وأعتبر أن قرار مشاركة مواليد 97 في الأولمبياد بعد تأجيله كان قرارا صائبا وكنا من أوائل المنتخبات التي طالبت بذلك.
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