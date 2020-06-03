شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الأهلى لم يحترم تاريخ حسام عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن الأهلى لم يحترم تاريخ حسام عاشور رغم التاريخ الكبير الذى قدمه اللاعب على مدار أكثر من 16 عاما خلال مسيرته مع القلعة الحمراء.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى:" الأهلى قال لحسام عاشور برة عشان فيديو مدته 9 دقايق دوستو عليه عشان ليس له ضهر لا مباراة اعتزال ولا استثناءات ولا أي حاجة في ثانية كدا كيف يحدث ذلك مع لاعب له تاريخ".

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وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى هى التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهجران الاعتزال عدة ساعات فقط، لكن الأخير خرج ليُهاجم مجلس الأهلى ويوجه له سهام النقد ويتهمهم بتعطيل مهرجان اعتزاله.

ومن المؤكد أنه لن يكون لحسام عاشور أى دور مع الفريق لو تم استنئاف النشاط المُجمد حالياً بسبب "جائحة" كورونا، ليسدل الأهلى بذلك الستار على مشوار عاشور