شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الزمالك لن ينسى ما قدمه تركي آل الشيخ للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى خالد الغندور أن الزمالك لا يمكن أن ينسى ما فعله المستشار تركي آل الشيخ مع الفريق الأبيض وتدعيم الفريق ببعض اللاعبين.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى:" الزمالك حصل على صفقات وليس هدايا من المستشار تركي آل الشيخ وكانت هناك صفقات متبادلة بين الزمالك وتركي الشيخ وأحمد الشناوي انضم إلى صفوف بيراميدز كما أن الزمالك رفض التصعيد في قضية عبدالله السعيد تقديرًا لتركي آل الشيخ".

وأكمل "يقولوا أن تركي الشيخ يحب الشو، تركي الشيخ دفع للأهلي ما يزيد عن 300 مليون جنيه من الأساس".