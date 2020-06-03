شكرا لقرائتكم الأهلي يؤجل البت في استئناف التدريبات الجماعية لمدة أسبوعاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرجأ الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء البت في استئناف التدريبات الجماعية لمدة أسبوعاً عقب قرار مجلس الوزراء اليوم تأجيل البت في عودة النشاط للأسبوع المقبل.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي فإن المدير الفني رينيه فايلر استفسر اليوم من الأهلي عن موعد استئناف التدريبات من جديد الا أنه فوجئ بتأجيل القرار لأسبوع جديد ليتم على أثره مد البرنامج البدني للاعبين أسبوعاً من جديد على أن يحصلوا على يوم راحة طبقاً للخطة التي تم اعتمادها منذ مطلع أزمة فيروس كورونا الذي تفشي في جميع أنحاء العالم.

وقال المصدر أن النادي الأهلي بصدد الإعلان عن خطة عودة للفريق للتدريبات بعد ساعات قليلة من اعتماد الدولة لاستئناف النشاط الرياضي والكروي تحديداً مجاميع التدريبات والوقوف على الخطة بالكامل خاصة وأن المدير الفني يأمل في عودة التدريبات الجماعية قبل السفر الى سويسرا للحصول على إجازة من الأهلي خاصة وأنه اقترب تواجده بالقاهرة لمدة 4 أشهر تقريباً.

ومن المقرر أن يسافر الي سويسرا رينيه فايلر الى بلاده عقب استئناف رحلات الطيران منتصف الشهر الجاري للاطمئنان على أسرته من جديد.

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ورفع النادي الأهلي درجة الاستعدادات القصوى لعودة الدوري المصري الممتاز وبطولة أفريقيا التي ينافس فيها على اللقب خلال النسخة الحالية والتي ينتظر فيها مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة المنتظر.

وتسلم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقريراً من خالد محمود طبيب الفريق تضمن اخر المستجدات في ملف اللاعبين المصابين، حيث تأكد مشاركة حمدى فتحى في أول تدريب للفريق الأحمر بعد تعافيه الكامل من الإصابة في غضروف الركبة، بينما يعود محمد محمود فى شهر أغسطس المقبل بعد اجرائه جراحة الرباط الصليبى للمرة الثانية، وسيكون اللاعب مضطراً للسفر لألمانيا بمجرد فتح المجال الجوى للاطمئنان على الجراحة التى أجراها قبل العودة من جديد لتدريبات الأهلي، وسيصبح سعد سمير جاهزاً للمشاركة فى تدريبات ناديه في شهر يوليو المقبل، بعد انتهاء برنامجه العلاجى الذى يؤديه بعد إجرائه جراحة على مستوى وتر أكيلس فى ألمانيا، في الوقت الذي يحتاج كريم نيدفيد لـ3 أشهر من الآن قبل التعافي بشكل كامل لاستمرار معاناته من إصابة الركبة التي أبعدته عن الملاعب لقرابة العام الكامل.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).