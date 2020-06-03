شكرا لقرائتكم شوقي غريب: المنتخب والأهلي والزمالك سيصبحون في ورطة لو ألغي الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ان الدوري المصري لو استكمل منتصف يوليو من الممكن أن ينتهي نهاية سبتمبر أو أول أكتوبر ، على يتم لعب مباراتين كل أسبوع والأندية تحتاج ما لا يقل عن شهر من أجل التدرب والاستعداد للمباريات.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: لو الاتحاد الافريقي لكرة القدم أقر اقامة الأجندة الدولية في شهر سبتمبر فإن اتحاد الكرة سيكون ضطرا لاستئناف الدوري.

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شدد على أن منتخب مصر والأهلي والزمالك سيكونوا في ورطة كبيرة اذا لم يستأنف النشاط بسبب ارتباطاتهم الافريقية، مضيفا: لو تأخر استكمال الدوري عن منتصف يوليو المقبل أتمنى أنطلاق الموسم الجديد منتصف أغسطس.

أوضح: نستغل هذه الفترة لمتابعة العديد من المنتخبات المتأهلة للأولمبياد عبر الفيديو بعد تأهل 14 منتخب، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية طلبت مني اعداد ملف شامل لمدة عام للمنتخب الأولمبي.