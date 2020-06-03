محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر
أكد عمرو وردة لاعب باوك اليوناني، أن كل تركيزه مع فريقه ولا يستهدف العودة لمصر في الوقت الحالي.
وقال وردة في تصريحات ليلاكورة: "أنا مستمر مع فريقي باوك بعد عودتي للتدريبات، وسابدأ بخوض المباريات معهم من أول يوليو".
وأضاف وردة حول العروض التي يتلقاها: "تركيزي حاليًا مع باوك حتى بداية عودة المباريات".
وأتم وردة تصريحاته: "لا يوجد لدي أي تفكير حاليًا في أي عروض، ولا استهدف العودة لمصر في الوقت الحالي ومستمر في أوروبا".
كانت هذه تفاصيل خبر وردة لمصراوي: تركيزي حالياً مع باوك.. ومستمر في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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