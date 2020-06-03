وردة لمصراوي: تركيزي حالياً مع باوك.. ومستمر في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر

أكد عمرو وردة لاعب باوك اليوناني، أن كل تركيزه مع فريقه ولا يستهدف العودة لمصر في الوقت الحالي.

وقال وردة في تصريحات ليلاكورة: "أنا مستمر مع فريقي باوك بعد عودتي للتدريبات، وسابدأ بخوض المباريات معهم من أول يوليو".

وأضاف وردة حول العروض التي يتلقاها: "تركيزي حاليًا مع باوك حتى بداية عودة المباريات".

وأتم وردة تصريحاته: "لا يوجد لدي أي تفكير حاليًا في أي عروض، ولا استهدف العودة لمصر في الوقت الحالي ومستمر في أوروبا".