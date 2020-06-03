وزير الرياضة يستقبل رئيس النادى الأهلى بخصوص التبرعات المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

استقبل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وتم خلال الاجتماع التباحث حول مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب النادي الأهلي بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي وفقاً لما ورد بقرار مجلس إدارة النادى أمس الذي تضمن رفع اسم تركي آل الشيخ من قائمة الرئاسة الشرفية ورد التبرعات التي منحها للقلعة الحمراء.

وتناول لقاء الوزير مع رئيس النادي الأهلي دراسة كافة الآليات القانونية؛ لتنفيذ قرار مجلس إدارة النادي بذات الشأن والصادر بتاريخ 2 يونيو 2020، وسترد الوزارة على الأهلي بعد الانتهاء من دراسة خطاب النادي من كافة جوانبه على أن يتم ذلك من خلال اجتماع يجري بين الإدارات القانونية بالوزارة والنادي.

ومن جانبه أعرب الخطيب عن تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة وحرصه على تهيئة الأجواء وحل كافة المشكلات التي تعتري النادي الأهلي والرياضة المصرية بوجه عام.