رئيس المصري: لا مانع في منح اللقب للأهلي لو تم إلغاء الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أشار سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، أنه ليس هناك مانع من استئناف الدوري، لكنه يتخوف من توابع هذا القرار.

وقال حلبية في برنامج لقاء خاص المذلع على قناة أون تايم سبورت:" عودة الدوري قرار الدولة وهى التي سترى ماذا سيحدث، لكن نحن نعطي المسئولين رأينا الاستشاري".

وأضاف:" استئناف المسابقة سيكون لها توابع، فأهلا وسهلا بعودة الدوري، لكن كيف ستعود اللاعبين المحترفين لأنديتها في ظل توقف الطيران، وإذا عادوا سيفرض عليهم فترة حجر صحي".

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وتساءل حلبية:" ومن الذي سيضمن صحة اللاعيبن والأجهزة الفنية فيما يخص عدم إصابتهم بكورونا؟".

وواصل:" كذلك نحتاج فترة إعداد تصل لـ6 أسابيع، مما يعني اننا سنعود للعب المباريات في نصف أغسطس، فمتى سننهي البطولة؟".

وتابع:" سهل جدا أن يعود هذا الدوري لكننا سنقضي على دوري الموسم المقبل".

وأتم:" وإذا ألغيت المسابقة ليس هناك مشكلة في منح الأهلي اللقب، وهذا الكلام أول من قاله مرتضى منصور رئيس الزمالك".