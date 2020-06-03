سامي: الأهلي طلبني كثيرا.. وهذا ما فكرت فيه بعد "لمسة يد" الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

كشف أحمد سامي، مدافع نادي طلائع الجيش، أنه تلقى أكثر من عرض للانضمام للأهلي، لكن الحظ لم يحالفه لارتداء القميص الأحمر.

كما صرح لاعب المقاصة السابق أنه فكر في الاعتراف للحكم بواقعة لمسة اليد الشهيرة في مباراة الفريق الفيومي أمام الزمالك بموسم 2016-2017.

وقال أحمد سامي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت:" الأهلي طلب ضمي أكثر من مرة، واللعب له أمنية من أمنياتي، لكن لم يكن لي نصيب في الانضمام له".

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وعن تخييره بين الانتقال للأهلي أو الاحتراف الأوروبي، علق:" سأفضل الأهلي في حالة تساوي المقابل المادي بين العرضين، وكذلك إذا كان عرض الاحتراف من نادي مغمور وبدوري غير قوي".

كما تحدث سامي عن واقعة لمسة اليد بمباراة الزمالك أثناء لعبه للمقاصة، قائلا:" لاعب الكرة في المباراة قد يقوم بشيء لا إرادي أو عفوي بسبب تركيزه الشديد".

وواصل:" لمسة اليد كانت عفوية مني بسبب تركيزي في المباراة وكنا متقدمين وننافس على الصدارة".

واختتم:،" الموقف جعلني تائه في الملعب، وبعد اللعبة بعشرة دقائق فكرت أن أعترف لجهاد جريشة حكم المباراة لكن الأمر كان انتهى".