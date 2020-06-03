لجنة "أزمة كورونا": إعلان خطة استئناف النشاط الرياضي الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استعرضت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، مقترحات عدد من الوزارات للاستئناف التدريجي للأنشطة في الجهات التابعة لها.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض مقترحات وزارة الشباب والرياضة بشأن العودة التدريجية للأنشطة داخل الهيئات الرياضية والشبابية، بالإضافة للعودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بالمساجد، واستئناف الأنشطة الثقافية وحركة الطيران.

وأوضح المستشار نادر سعد، عبر بيان رسمي، في ضوء متابعة المستجدات، سيتم خلال الاجتماع المقبل للجنة الإعلان عن الخطة التدريجية لعودة الأنشطة المقترحة، مع التأكيد على التزام المواطنين بإجراءات التعايش مع فيروس "كورونا" وما تتضمنه من ضوابط احترازية.

يُذكر أن الاجتماع حضره وزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس هيئة الشراء الموحد.