7 ملايين دولار ديون أندية الدوري الجزائري للمحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (د ب أ):

كشف اتحاد الكرة الجزائري اليوم الأربعاء، أن ديون أندية دوري المحترفين بدرجتيه الأولى والثانية استقرت عند نحو 7 ملايين دولار.

وأوضح الاتحاد في بيان نشره في موقعه الرسمي، أن ديون أندية دوري الدرجة الأولى تصل إلى مليوني دولار، مقابل 5 ملايين دولار لأندية الدرجة الثانية.

وذكر ذات المصدر أنه يدرس إمكانية تمديد آجال تسديد الديون المستحقة على الأندية والتي حددت سلفا بتاريخ الأول من يوليو 2020، على خلفية الوضعية الاقتصادية الصعبة لها.

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كما نوه أنه قرر مرة أخرى، مساعدة الأندية الجزائرية التي توجد في قضايا خلافية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسبب عدم تسديد مستحقات اللاعبين، مع التزام هذه الأندية بتعويض الاتحاد الجزائري من خلال اقتطاع المبالغ المستحقة من مكافآت مشاركاتهم في المنافسات القارية او إيرادات حقوق البث التلفزيوني.

ووجه الاتحاد من خلال الغرفة الوطنية لفض النزاعات، بمنع كل فريق من التعاقد مع أي لاعب أجنبي ما لم يسو وضعيته محل نزاع.

يذكر أن النشاط الكروي في الجزائر معلق منذ منتصف مارس الماضي، على خلفية تفشي جائحة كورونا.