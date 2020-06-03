إصابة عبدالقادر سعيد محرر "يلا كورة" بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: تأكدت إصابة الزميل عبدالقادر سعيد، محرر بموقع "يلا كورة" بفيروس "كورونا المستجد..كوفيد-19". وأجرى عبدالقادر سعيد مؤخرًا الفحوصات والتحاليل اللازمة بعد معاناته من الأعراض وتأكد إصابته بـ"كورونا". مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام المالكة لمواقع: "الخليج 365 – يلا كورة – الكونسلتو – شيفت" وجميع العاملين يتمنون الشفاء العاجل للزميل.

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