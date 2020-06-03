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يوفنتوس يحسم قراره بشأن التجديد لثنائي الفريق

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 يبدو أن نادي يوفنتوس الإيطالي حسم قراره النهائي بشأن مستقبل ثنائي فريق السيدة  العجوز، جيانلويجي بوفون وباولو ديبالا، خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب نهاية عقدهما مع البيانكونيري.

وذكرت صحيفة "كوريريه ديلو سبورت" الإيطالية، أن

يوفنتوس يريد تمديد عقد بوفون وديبالا، وأفادت أن وكلاء ديبالا مستعدون لبدء المحادثات مع مسؤولي النادي الإيطالي، لتمديد عقده لموسمين حتى يونيو 2024، مع الحديث عن رفع راتبه، وبالنسبة لبوفون، من المتوقع تجديد عقده لموسم إضافي مع البيانكونيري حتى يونيو 2021.

 ومن المنتظر استئناف النشاط الرياضي في إيطاليا خلال شهر يونيو الجاري، بعد توقف لأكثر من شهرين منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار وباء كوفيد 19.

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