مارادونا يجدد عقده مع جيمناسيا الأرجنتيني حتي عام 2021

أعلن نادي جيمناسيا الأرجنتيني مساء اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد الأسطورة دييجو ماردونا كمدير فني للفريق حتي نهاية الموسم الحالي 2020/2021 ، أي لمده عام إضافي أخر. أي لمده عام إضافي أخر. وكان ماردونا نجم االمنتخب الأرجنتيني السابق تولي تدريب فريق جيمناسيا في سبتمبر من العام الماضي 2019. سبتمبر من العام الماضي 2019. يذكر أن فريق جيمناسيا الأرجنتيني ، كان علي وشك الهبوط ‘لي دوري الدرجة الثانية، قبل أن يقرر الاتحاد إلغاء الموسم الحالي ، وتعليق هبوط الفرق.

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