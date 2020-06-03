وزير الرياضة والخطيب يناقشان آلية رد الأهلى التبرعات المالية كافة

استقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء، الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وتم التباحث حول مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب النادى الأهلى بشأن رد التبرعات المالية كافة التي دخلت خزينة النادى، وفقاً

لما ورد بقرار مجلس إدارة النادى أمس.تناول لقاء الوزير مع رئيس النادى الأهلى دراسة الآليات القانونية كافة لتنفيذ قرار مجلس إدارة النادى بذات الشأن والصادر بتاريخ 2 يونيو 2020، وستقوم الوزارة بالرد على النادى الأهلى بعد الانتهاء من دراسة خطاب النادى من جوانبه كافة على ان يتم ذلك من خلال اجتماع يجرى بين الإدارات القانونية بالوزارة والنادى.من جانبه أعرب الكابتن الخطيب عن تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة وحرصه على تهيئة الأجواء وحل المشكلات كافة التي تعترى النادى الأهلى والرياضة المصرية بوجه عام.