انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة فيردر بريمن واينتراخت فرانكفورت بالتعادل السلبي، وهو اللقاء المؤجل من الأسبوع 24 من منافسات الدوريالألماني "بوندزليجا".
تبادل كل من بريمن وفرانكفورت السيطرة على وسط الميدان، وفشل مهاجمو الفريقينفي خلق فرصاً حقيقية للتهديف لتنتهي أحداث شوط المباراة الأول من دون أهداف.
ويحتاج بريمن لحصد نقاط المباراة اليوم، لتحسين وضعيته المتأزمة في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء فيردر بريمن واينتراخت فرانكفورت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.