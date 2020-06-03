التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء فيردر بريمن واينتراخت فرانكفورت

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة فيردر بريمن واينتراخت فرانكفورت بالتعادل السلبي، وهو اللقاء المؤجل من الأسبوع 24 من منافسات الدوري

الألماني "بوندزليجا".

تبادل كل من بريمن وفرانكفورت السيطرة على وسط الميدان، وفشل مهاجمو الفريقين

في خلق فرصاً حقيقية للتهديف لتنتهي أحداث شوط المباراة الأول من دون أهداف.

ويحتاج بريمن لحصد نقاط المباراة اليوم، لتحسين وضعيته المتأزمة في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب المسابقة.