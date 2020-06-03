مدرب الهلال السعودي يضع بلهندة على رأس أولوياته

كشف المدرب الروماني رازافان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، تمسكه بالتعاقد مع المغربي يونس بلهندة ،صانع ألعاب نادي جالطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،

بداية من الموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية تركية، اليوم الأربعاء، أن مدرب الهلال أبدى تمسكه بالتعاقد مع بلهندة، رغم رغبة

جالطة سراي في الحصول على 5 ملايين يورو من أجل التخلي عن صانع الألعاب المغربي، ولن تكون مهمة لوشيسكو والهلال في ضم يونس بلهندة سهلة في ظل رغبة أكثر من نادٍ في التعاقد مع اللاعب.