تريزيجيه يشعل الصراع بين عملاقي الكرة التركية

كشفت تقارير تركية عن دخول عملاقي كرة القدم في تركية جالاتا سراي وفناربخشة في صراع لضم محمود تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني، ونجم أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. قالت صحيفة "فاناتيك" التركية أن فناربخشة انضم لقائمة الأندية المهتمة بضم اللاعب ومنها جالاتا سراي الذي دخل في مفاوضات مع اللاعب في وقت سابق. سراي الذي دخل في مفاوضات مع اللاعب في وقت سابق. ويمتلك النجم المصري شرطاً جزائياً في عقده مع أستون فيلا تصل قيمته إلى 8 ملايين يورو يمكن تفعيله حال هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية. Advertisements

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