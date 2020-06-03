رئيس المصري يكشف موقفه من تتويج الأهلي حال إلغاء الدوري

أوضح سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، موقفه من تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري في حال إلغاء الموسم الحالي من المسابقة.

وقال حلبية في تصريحات تليفزيونية،

اليوم الأربعاء، "لا يوجد أزمة في تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري في حال إلغائه، فهو صاحب اللقب في الموسم الماضي".

وأضاف: "الأزمة ستكون في الأندية الهابطة والصاعدة في المسابقة الحالية".

وواصل "المقاولون العرب من حقه المطالبة باللعب في البطولة الأفريقية".

واختتم حديثه: "الدولة لابد أن تفصل في هذه الأمور كي لا تحدث أزمات".