لجنة نادي القرن تجتمع في الزمالك لبدء تجهيز ملف الفيفا

تقرر عقد اجتماع للجنة ملف نادي القرن، برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، ظهر غدٍ الخميس، بمقر القلعة البيضاء، في حضور بعض الخبراء لبدء تجهيز الملف الذي سيتم تقديمه إلى الاتحاد الدولي لكرةالقدم "فيفا" لحسم لقب نادي القرن.
يستهدف الزمالك رفع قضية بشأن استرداد لقب نادي القرن من الأهلي، بعد تجدد الصراع على من الأحق بهذا اللقب خلال الفترة الأخيرة،حيث منذ 20 عامًا وبالتحديد يوم 22 مايو 2000 وفي جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، استلم صالح سليم، رئيس النادي الأهلي، جائزة لقب نادي القرن في قارة أفريقيا عن القرن العشرين، ومنذ ذلك التاريخ والجدل مستمر بين الأهلي والزمالك، أكبر الأندية الشعبية في مصر، بشأن من يستحق اللقب.
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