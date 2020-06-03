اخبار الرياضه

تطورات إيجابية في مفاوضات النصر السعودي لضم فيجولي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 كشفت مصادر تركية عن تطورات جديدة في مسار المفاوضات بين نادي النصر السعودي وجالاتا سراي التركي بخصوص التعاقد  مع الدولي الجزائري سفيان فيجولي.

 ورفع النصر عرضه المقدم للتعاقد مع فيجولي ليصل إلى 10 ملايين يورو، وهي العرض الذي لاقي ترحيباً من إدارة النادي

التركي.

 ومنح فاتح تيريم، المدير الفني لجالاتا سراي، الضوء الأخضر لإدارة النادي لبيع الجناح الجزائري حال وصول العرض المناسب، ليصبح النصر قاب قوسين أو أدني من حسم الصفقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطورات إيجابية في مفاوضات النصر السعودي لضم فيجولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا