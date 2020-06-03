تطورات إيجابية في مفاوضات النصر السعودي لضم فيجولي

كشفت مصادر تركية عن تطورات جديدة في مسار المفاوضات بين نادي النصر السعودي وجالاتا سراي التركي بخصوص التعاقد مع الدولي الجزائري سفيان فيجولي.

ورفع النصر عرضه المقدم للتعاقد مع فيجولي ليصل إلى 10 ملايين يورو، وهي العرض الذي لاقي ترحيباً من إدارة النادي

التركي.

ومنح فاتح تيريم، المدير الفني لجالاتا سراي، الضوء الأخضر لإدارة النادي لبيع الجناح الجزائري حال وصول العرض المناسب، ليصبح النصر قاب قوسين أو أدني من حسم الصفقة.