نجم الجزائر يدخل دائرة اهتمامات مانشستر سيتي

دخل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم فريق ميلان الإيطالي دائرة اهتمامات الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، خلال فترةالانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت إذاعة "مونتو كارلو" الفرنسية، أن بيب جوارديولا تواصل مع بن ناصر من أجلاقناعة بالانضمام الي السيتيزين في الموسم المقبل.
ويجهز مانشستر سيتي عرضاً بقيمة 50 مليون يورو لإتمام التعاقد مع اللاعب، وهو المقابل الذي حدده النادي الإيطالي في وقت سابق للمساح للاعب الشاب بالرحيل.
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