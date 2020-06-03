بالصور.. كواليس “تورط” مدرب الهلال السعودي ووالده في دينامو بوخارست

كشف روبرت توماس، أحد ممثلي مشروع DDB “فقط دينامو بوخارست”، التفاصيل حول كيفية اتخاذ مدرب نادي الهلال السعودي، رازفان لوشيسكو، ووالده ميرسيا لوشيسكو، القرار بالمشاركة ماليا في هذا المشروع، والتبرع من أجل ناديهما السابق.

وكان مشروع “فقط دينامو بوخارست” قد جمع أكثر من نصف مليون يورو حتى الآن من التبرعات، وتم تعزيزه مؤخرًا باسمين كبيرين هما ميرسيا لوشيسكو (74 عامًا) ورازفان لوسيسكو (51 عامًا)، وأصبحا أعضاء بعد تبرع كل منهما بـ1948 يورو لدينامو، وهي قيمة اشتراك كل عضو في المشروع الذي يهدف لمساعدة النادي الروماني ماديا.

وانضم مدرب الهلال لوشيسكو إلى حملة “دينامو بوخارست فقط” وأكد لجماهير دينامو بوخارست أنه يدعم ناديه السابق، وسيشارك بكل ما يستطيع في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الروماني.

كواليس انضمام عائلة لوشيسكو

وقال روبرت توماس في تصريحات حصرية لقناة “جازيتا سبور” الرومانية “ميرسيا لوشيسكو لم يستطع التخلي بالفعل عن دينامو، منذ أن اتخذ هذه الخطوة جمع على الطاولة الأشخاص الذين يمثلون هذا المشروع، وأراد أن يرى ما يستطيع كل شخص عمله. ثم طلب بعض الوقت للتفكير”.

وأضاف “لقد درس كل ما يعنيه المشروع وكل ما يقترحه في المستقبل. وقد تشاور ميرسيا مع رازفان لوشيسكو وقال له: “نحن متورطون!”.

عائلة لوشيسكو تريد المزيد

ثم أكد روبرت توماس أن رازفان وميرسيا لوشيسكو يعتزمان الاستثمار في مشروع “فقط دينامو بوخارست” بمبلغ أكبر بكثير من المبلغ الذي تبرعا به حتى الآن.

Advertisements

وتابع “هناك خيار أن تكون عضوًا في DDB Elite ، حيث تبلغ رسوم العضوية 1،948 يورو ، لكنهما قالا أنها صغيرة. لا تريد عائلة لوشيسكو المشاركة بـ 1،948 يورو فقط. اكشف لك سرًا. قالوا لنا “يا شباب ، اصنعوا فئة ذهبية من أعضاء DDB الذين يتبرعون بأكثر من 10 أضعاف قيمة الاشتراك، وكنا أول من يقع ضمن هذه الفئة”.

من يتواجد في هذا المشروع؟

وانضم رازفان وميرسيا لوشيسكو إلى قائمة كبيرة من أعضاء النخبة، العاشقين لنادي دينامو، ومنهم محترف أهلي جدة السابق نيكولاي ستانسيو، ووزير الرياضة السابق أندريه جيريا.

وكشفت تقارير صحفية أن أسماء جميع المشاركين ستكون موجودة على قميص دينامو بوخارست الرسمي في الموسم المقبل من الدوري الروماني.

لوشيسكو مع الهلال

وخاض المدرب الروماني مع الهلال 39 مباراة بمختلف المسابقات حتى الآن، وفاز في 27 مباراة، وتعادل 7 مرات، وخسر 5 مواجهات، وسجل الفريق تحت قيادته 97 هدفًا، واستقبلت شباكه 49 هدفًا.

ومع الفريق الأزرق، قاد لوشيسكو الهلال في العام الماضي إلى منصة التتويج في دوري أبطال آسيا، على حساب أوراوا الياباني، وهو حاليا يتصدر الدوري السعودي بفارق 6 نقاط عن النصر قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.

..