رياضة | حميديتش يحسم مصيره من الرحيل عن باينر ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حميديتش يحسم مصيره من الرحيل عن باينر ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد صالح حميديتش، مدير الكرة بنادي بايرن ميونيخ الألماني، أنه سيواصل عمله مع الفريق البافاري، وذلك ردًا على الأنباء الأخيرة التي أفادت بأن النادي يبحث عن مدير كرة جديد خلال الفترة الحالية.

وقال صالح حميديتش في تصريحات لمجلة النادي البافاري اليوم الأربعاء :"سأواصل القيام بمهامي كما كان عليه الوضع من قبل. علينا أن نرى ما سيحدث في العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة."

وأضاف "هو شرف لي أن أنضم إلى مجلس الإدارة. من المنظور العملي، لن يتغير شيئ في مجال مسؤولياتي مع تولي المنصب الجديد."

وكان لاعب بايرن ميونخ السابق صالح حميديتش /43 عاما/ قد تولى منصب مدير الكرة بالنادي في عام 2017 .

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وينضم صالح حميديتش إلى مجلس الإدارة، في ظل الرحيل المرتقب لكارل هاينز رومينيجه عن رئاسة النادي وتولي أوليفر كان حارس مرمى بايرن السابق، رئاسة النادي، وذلك في إطار التحول في إدارة النادي الأكثر ثراء ونجاحا في ألمانيا.

وقال صالح حميديتش :"سنشكل فريقا للأعوام المقبلة يجب أن يقدم عملا رائعا لمواصلة ما تحقق على مدار أكثر من أربعة عقود من قبل أولي هوينيس وكارل هاينز رومينيجه وفرانز بيكنباور وكارل هوبفنر.

وأوضح صالح حميديتش أن هناك أوجه شبه بينه وبين أوليفر كان، موضحا :"لدينا روح التنافس، ولا يمكن انتزاع هذا منا. ونرغب في صناعة التاريخ."

وأضاف :"بايرن ميونخ نادي مستقر منذ عقود ويشكل رمزا لكرة القدم الألمانية، ويجب أن يظل كذلك."