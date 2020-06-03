رياضة | حلبية: حسام حسن لن يعود للمصري مرة أخرى وجلال رحل برغبته

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حلبية: حسام حسن لن يعود للمصري مرة أخرى وجلال رحل برغبته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، إن التوأم جهاز فني قوي، ونكن له كل احترام وتقدير ولكن عندما رحل عن النادي لم يخطرنا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"قبل رحيله بشهرين كان الجهاز الفني وقع على عقود تجديد التعاقد مع المصري وحصل على مقدم شهرين بالكامل".

وتابع :"حسام حسن هو من رحل، والتادي المصري أكبر من أي حد، ورحيله بهذه الطريقة سبب في حزننا".

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وزاد :"خلاف النادي المصري مع جسام حسن كانت في أنه كان يريد التدخل فيما له فيه وما ليس له فيه".

وواصل :"أكدنا عليه بأنه لا يمكن أن يتدخل إلا فيما يخص المستطيل الأخضر، لكن من ناحية التدريب فهو مدرب جيد".

وأشار :"لدينا مبدأ، من يتركنا ويرحل لن نقوم بإعادته مرة أخرى".

وأوضح :"بعد رحيل حسام حسن قمنا بالتعاقد مع إيهاب جلال وكان موفقا في البداية لكن حدث سوء حظ معه وطلب الرحيل أكثر 4 أو 5 مرات حتى نفذت له رغبته في النهاية".