رياضة | في تركيا.. صراع الكبار يتحدم للتعاقد مع تريزيجيه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر في تركيا.. صراع الكبار يتحدم للتعاقد مع تريزيجيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل فريقا جالاتا سراي وفنرباهتشة قطبا الكرة التركية،في صراع شرس لضم الجناح المصري محمود حسن "تريزيجيه" من صفوف أستون فيلا الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "فاناتيك" التركية، عن اهتمام فنرباهتشة والمُلقب بـ الكناري بخدمات تريزيجيه والتواصل مع وكيله لبدء محادثات مبدئية، وكذلك تدخل فريق جالاتا سراي للفوز بمجهودات الدولي المصري.

وأضاف التقرير أن الدولي المصري يمتلك شرطا جزائيا بقيمة 8 مليون يورو في عقده يُفعّل إذا هبط أستون فيلا من الدوري الإنجليزي هذا الموسم