رياضة | رئيس المصري: لا مانع من تتويج الأهلي بلقب الدوري حال إلغاء الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس المصري: لا مانع من تتويج الأهلي بلقب الدوري حال إلغاء الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سمير حلبية رئيس النادي المصري بأنه لا يمانع من التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم في حال إلغاء الدوري.

وأضاف حلبية في تصريجات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"ليس لدينا مشكلة في تتويج الأهلي بلقب الدوري حال إلغاء المسابقة، الأهلي حصل على اللقب في الموسم الماضي أيضا".

وتابع :"مسألة الهبوط والصعود تخص الاتحاد المصري لكرة القدم، وعليه أن يتصرف".

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وزاد :"تحديد الفرق التي من الممكن أن تهبط في أخر مباراتين فنحن في الموسم الماضي أنهينا الدور الأول بـ20 نقطة وفي أخر الموسم حققنا المركز الرابع".

وواصل :"هذا الموسم نن نملك 20 نقطة ولا يزال لدينا مباراة، فما هو المانع أن نكون في المركز الرابع، لا يزال هناك دورًا كاملًا".

وأشار :"ولنفترض بأننا سنكمل الدوري ما المشكلة ولكن نقول رأي استشاري إلى الدوري، من يضمن صحتهم وحياتهم".

وأكمل :"قرار عودة النشاط من عدمه لا بد أن يُتخذ بعد تأني ويكون في مصلحة الدولة".