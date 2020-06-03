رياضة | سترلينج ينتقل لريال مدريد في حالة وحيدة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سترلينج ينتقل لريال مدريد في حالة وحيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الدولي الانجليزي رحيم سترلينج من الانضمام إلى ريال مدريد هذا الصيف وذلك في خالة استبعاد مانشستر سيتي من المشاركة دوري أبطال أوروبا لمدة عامين، وفقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

واشارت العديد من التقارير الانجليزية أن مغادرة اللاعب ملعب الاتحاد في نهاية الموسم مشروط بتطبيق قرار استبعاد السيتي.

وفي نفس السياق يسعى مان يونايتد لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في هذه الحالة ولكن من المرجح أن يذهب اللاعب إلى مدريد بدلاً من ذلك.

يذكر ان السيتي اصدر قرار بمنعه من دوري الأبطال لمدة موسمين لخرقهم لوائح اللعب المالي النظيف، وقد استأنف أبطال الدوري الممتاز القرار في محكمة التحكيم للرياضة ، لكن المحكمة الرياضية لم تصدر القرار النهائي بعد.