رياضة | الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على اتخاذ إجراء شديد ضد إدارة نادي الزمالك، بعد استخدامها شعار لقب القرن دون وجه حق.

وكلف مجلس إدارة النادي الأهلي، الشئون القانونية برفع قضايا جنائية ومدنية ضد نادى الزمالك بعد التعدى على الحقوق التسويقية للقلعة الحمراء.

Advertisements

يأتي تكليف الشئون برفع القضايا الجنائية فى العلامة المسجلة باسم النادى الأهلى وشعار لقب نادى القرن، بعدما استخدمه الغريم التقليدي دون وجه حق.

كما قرر مجلس النادي الأهلي، اللجوء لتقديم شكوى إلى وزير الرياضة، بسبب ما بدر من النادي الأبيض ورئيسه خلال الفترة السابقة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" قد منح لقب القرن الأفريقي للأهلي، وتسلم الجائزة الراحل صالح سليم رئيس النادي الأسبق، في عام 2001.