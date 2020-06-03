رياضة | لاعب المقاصة عن الانتقال للأهلي: محصلش نصيب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعب المقاصة عن الانتقال للأهلي: محصلش نصيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد سامي مدافع فريق مصر المقاصة، والمعار لصفوف طلائع الجيش أن تلقى أكثر من عرض للانضمام إلى النادي الأهلي، لكن الأمور لم تتم.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الانتقال إلى النادي الأهلي، كانت أمنية من أمنيات حياتي لكن "ماحصلش نصيب" ولكن الحمد لله على كل شيء".

وتابع :"مقتنع جدًا بأن الله سبحانه وتعالى يختار الخير لي، وطالما أنه كتب لي شيئًا أخر وحدث لي فهو الخير بكل تأكيد".

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وزاد :"لو تلقيت عرضًا احترافيا من الخارج وعرض أخر من النادي الأهلي بنفس المقابل المادي سأختار الأهلي بكل تأكيد".

وأشار :"هناك بعض التجارب الاحترافية لا تضيف إلى اللاعبين، حال أن يكون الدوري ليس قويا".

وأوضح :"الدوري المصري أقوى من دوريات كثيرة في أوروبا، ولكن ينقصه الجمهور، وهو يمثل جزء كبير من متعة كرة القدم، ولو متواجد في المدرجات سيكون الدوري مختلف تمامًا".