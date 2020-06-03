رياضة | تحسباً للرحيل أو الإصابة.. دورتموند يبحث عن بديل لهالاند

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تحسباً للرحيل أو الإصابة.. دورتموند يبحث عن بديل لهالاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثف إدارة بوروسيا دورتموند، البحث عن مهاجم جديد، يعزز به صفوف الفريق في الموسم القادم، تعويضا عن الرحيل المحتمل للدولي النرويجي إيرلينج هالاند.

وقالت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا": إن دورتموند يرغب في جلب مهاجم، يلعب دور البديل لهالاند، تحسبًا لإصابته أو الحاجة لإراحته في بعض المباريات وفي مقدمة البدلاء خوسيه ماسياس، مهاجم ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي.

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وظهر المهاجم المكسيكي، بمستوى مميز مع منتخب بلاده العام الماضي، وسجل 4 أهداف خلال 8 مباريات هذا الموسم مع جوادالاخارا، ومن المتوقع ألا تكلف صفقة صاحب الـ20 عامًا الكثير من الأموال، إذ لا يزيد سعره عن 10 ملايين يورو.

ولا يملك دورتموند مهاجمًا آخر في قائمته هذا الموسم، بعدما تخلى عن الإسباني باكو ألكاسير لصالح فياريال في يناير الماضي.