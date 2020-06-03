رياضة | نجم الأهلي السابق يطالب بالعفو عن حسام عاشور

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يطالب بالعفو عن حسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فروق، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ان ادارة القلعة الحمراء وجب عليها التريث وعدم اصدار عقوبات إضافية على حسام عاشور، قائد الفريق، الأخيرة بشأن مباراة اعتزاله، وذلك تقديرا لمشواره الكبير مع المارد الاحمر.

وكتب فاروق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏أناشد إدارة النادي ‎الأهلي التي عودتنا دائما أنها تحتضن أبناءها خصوصا الذي لم يخطئ سابقا".

وتابع: "نقرص ‎حسام عاشور لكن لا نذبحه، حسام لاعب خلوق و لم تصدر منه مشكله علي مدار تاريخه في النادي، وهذه أول غلطة، هي كبيرة طبعا لكن رصيده يسمح".

الجدير بالذكر أن مجلس مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر إلغاء توصياته السابقة بمنح العديد من الاستثناءات لعاشور وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، ولكنه سحب هذه الامتيازات بعد الأزمة الأخيرة بين المستشار السعودي وادارة الاهلي.