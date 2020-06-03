شكرا لقرائتكم رئيس المصري: معنديش مانع تتويج الأهلى بالدورى حال إلغائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي أنه لا يمانع من تتويج الأهلي ببطولة الدوري العام حال الغاؤه هذا الموسم، مشدداً أن المشكلة تكمن في تحديد الهابطين والصاعدين للبطولة في الموسم الجديد ، وهو الأمر الذي يدرسه صانعي القرار في الوقت الحالي.

وقال سمير حلبية في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"لابد التأني قبل اتخاذ قرار بعودة الدوري للحفاظ على سلامة جميع العاملين في المنظومة ..جميع الأندية تعاني من أزمات مالية ونأمل في تدخل الدولة لحل تلك الأزمات متوقعاً حدوث أزمة في بطولة الدوري العام في الموسم المقبل حال استكمال الموسم الحالي.

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وأضاف سمير حلبية أنه سيكتفي بما قدمه لنادي المصري كاشفاً أنه لن يترشح مُجدداً لرئاسة النادي خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه تقدم في العمر ويحتاج للراحة خلال الفترة المقبلة.

وتابع حلبية أن النادي يتابع مع وزارة الشباب والرياضة اجراءات بناء ستاد نادي المصري الجديد في بورسعيد.