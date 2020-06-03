شكرا لقرائتكم شاهد .. نيولوك لـ صالح جمعة في صالون حلاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر صالح جمعة صانع ألعاب فريق الاهلى ، داخل أحد صالونات الحلاقة أثناء التجهيز لـ" نيولوك " جديد عقب العودة من الساحل الشمالى خلال إجازة عيد الفطر أستعدادا لعودة النشاط الرياضى ، حيث نشر صور له بالاستورى الخاص بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام .

ويفاضل صالح جمعة خلال الفترة الحالية، بين عدة عروض محلية وخليجية تلقاها خلال الفترة الماضية لاختيار الأنسب والأفضل له واختياره مع مطلع الموسم الجديد، حيث تلقى اللاعب اتصالات من بعض وكلاء اللاعبين أكدوا له أن هناك عدة أندية خليجية ترغب فى العاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء أمراً مؤكداً، بناءً على رؤية السوسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات شفيهة من بعض الوكلاء مع اللاعب من أجل إحضار عروض رسمية له للانتقال لأحد الدوريات الخليجية القوية .

Advertisements

ويعد موقف فايلر تجاه صالح جمعة واضحاً، حيث لم يشارك اللاعب مطلقاً منذ تولى المدرب السويسرى المسئولية الفنية للأهلى، كما أنه أكد فى أكثر من مناسبة أن صالح جمعة لن يعود لحساباته نهائياً، نظراً لعدم التزامه بالتعليمات الفنية من ناحية وعدم التزامه خارج الملعب من ناحية أخرى، وهو ما يؤثر بالسلب على مردوه داخل الملعب، فضلاً عن قيام صالج معة بالسخرية من فايلر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاول مسئولو الأهلى تسويق صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن اللاعب لم يتلق أى عروض، سواء محلية أو خارجية، لتفكر الإدارة الحمراء فى إعارته مجاناً للدورى الفنلندى، إلا أن اللاعب تحفظ على راتبه هناك فى وقتها.