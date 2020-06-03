شكرا لقرائتكم ديميتار برباتوف: عودة بول بوجبا لصفوف الشياطين الحمر دفعة معنوية كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ديميتار برباتوف نجم مانشستر يونايتد الإنجليزى ومنتخب بلغاريا السابق، أن عودة بول بوجبا لصفوف الشياطين الحمر مع استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2019-2020، تمثل دفعة معنوية كبيرة، حيث تحدث عن عودة النجم الفرنسي بعد تعافيه من الإصابة قائلا في تصريحات نشرتها صحيفة "ديل إكسبريس" البريطانية "هذه أنباء جيدة للفريق. لكن الشيء الخطير أنه لم يشارك في أي مباراة منذ فترة طويلة. العودة من إصابة طويلة ربما تؤثر على مشاركته أساسيا. سيكون من المثير أن يضعه سولشاير في التشكيل مباشرة".

أضاف برباتوف "ستكون المرة الأولى التي نرى فيها برونو فرنانديز وبوجبا يلعبان معا وسيكون من المثير معرفة مدى انسجامهما. يمكن أن يشكلا ثنائيا رائعا".

وتابع برباتوف "هناك فرصة كبيرة أمام مانشستر يونايتد لاحتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ويدركون ذلك. أتمنى أن يكون الفريق جاهزا بشكل جيد لهذا التحدي لأن فارق الثلاث نقاط ليس كبيرا".

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وبرباتوف (39 عاما) هو هداف منتخب بلغاريا التاريخي برصيد 48 هدفا وسبق له أيضا اللعب لفرق توتنهام هوتسبير وفولهام في انجلترا وباير ليفركوزن في ألمانيا وموناكو في فرنسا.

وساهم النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزى، بـ63 هدفا في مشواره بقميص الشياطين الحمر بجميع البطولات، وتكشف الإحصائيات أن بوجبا أحرز 31 هدفا وصنع 32 آخرين خلال مشاركته في 150 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات، منهم 24 هدفا و25 تمريرة حاسمة في 102 مباراة بالدوري الإنجليزي.

وشارك بوجبا، فى عدد قليل من المباريات، خلال الموسم الحالى مع اليونايتد، بسبب كثرة الإصابات التى عانى منها، فى بداية الموسم.