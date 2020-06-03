شكرا لقرائتكم رئيس المصري: موافق على عودة الدورى لكن من يضمن صحة اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سمير حلبية رئيس النادى المصري البورسعيدي إن عودة الدوري قرار الدولة وهى التي سترى ماذا سيحدث، لكن نحن نعطي المسئولين رأينا الاستشاري".

أضاف حلبية خلال حواره لقناة أون تايم سبورتس 1 :" أنه ليس هناك مانع من استئناف الدوري، لكنه يتخوف من توابع هذا القرارو استئناف المسابقة سيكون لها توابع، فأهلا وسهلا بعودة الدوري، لكن كيف ستعود اللاعبين المحترفين لأنديتها في ظل توقف الطيران، وإذا عادوا سيفرض عليهم فترة حجر صحي".

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وتساءل حلبية:" ومن الذي سيضمن صحة اللاعيبن والأجهزة الفنية فيما يخص عدم إصابتهم بكورونا". وواصل:" كذلك نحتاج فترة إعداد تصل لـ6 أسابيع، مما يعني اننا سنعود للعب المباريات في نصف أغسطس، فمتى سننهي البطولة؟".

وتابع:" سهل جدا أن يعود هذا الدوري لكننا سنقضي على دوري الموسم المقبل".