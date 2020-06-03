شكرا لقرائتكم نجوم كرة القدم يشاركون في بطولة "لاعبون بلا حدود" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستعد أشهر نجوم كرة القدم العالميين للمشاركة في منافسات محترفي العالم، على اللعبة الشهيرة FIFA 20 ضمن بطولة لاعبون بلا حدود، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بالتعاون مع الشريك التقني شركة ESL العالمية.

وعلى مدار 3 أيام سيشارك نخبة من ألمع نجوم كرة القدم العالميين في مواجهات ودية تشويقية يتقدمهم ترينت ألكساندر-آرنولد نجم نادي ليفربول والمنتخب الإنجليزي ومواطنه ديلي آلي لاعب نادي توتنهام والنجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس والثنائي البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد وأندريه سيلفا نجم آينتراخت فرانكفورت.

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وستشهد بطولة FIFA 20 والتي تُعد سادس وآخر منافسات محترفي العالم ضمن بطولة لاعبون بلا حدود، في الجانب التنافسي مشاركة 8 من أفضل اللاعبين المحترفين على مستوى العالم في اللعبة الشهيرة وتنافسهم للفوز بلقب البطولة وجوائزها البالغ مجموعها 1.5 مليون دولار يعود ريعها كاملة لصالح المؤسسات الخيرية العالمية المعتمدة ضمن الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال النجم ديلي آلي، الذي شارك في منافسات محترفي العالم على لعبة Fortnite ضمن بطولة لاعبون بلا حدود قبل أسبوعين: العديد من زملائي في الفريق والأصدقاء في الفرق الأخرى يعشقون الألعاب الإلكترونية. لعبة FIFA 20 والألعاب الأخرى كانت أحد تلك الأمور التي أبقتنا على تواصل خلال الأشهر الماضية وأبقت على حماسنا ونديتنا وروح التنافس استعداداً للعودة مرة أخرى للملاعب".

وأضاف :بطولة لاعبون بلا حدود طريقة رائعة لاجتماع محبي وعشاق الألعاب الإلكترونية من أجل هدف سام بالمساهمة في مساعدة المؤسسات الخيرية الدولية في مواجهة "كوفيد 19"، وأتطلع لمواجهتي مع باولو ومعرفة ما يملكه من مهارات.