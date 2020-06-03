خيمناسيا يمدد عقد مارادونا حتى 2021

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نادي خيمناسيا إي إسغريما المنافس في الدوري الأرجنتيني يوم الأربعاء إن المدرب دييغو مارادونا سيبقى مع الفريق حتى نهاية موسم 2020-2021 بعد أن وافق أسطورة كرة القدم الأرجنتيني على تمديد التعاقد.
وتولى مارادونا، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين في 1986 والذي يعتبره الكثيرون بأنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، تدريب خيمناسيا في سبتمبر 2019 في محاولة للنجاة من الهبوط إلى الدرجة الثانية.
ورغم أن النتائج تحسنت كان الفريق يتجه مرة أخرى للهبوط قبل إلغاء الموسم في الأرجنتين في أبريل، لكن الاتحاد الأرجنتيني للعبة قرر تعليق الهبوط لينقذ فريق المدرب مارادونا.
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