شكرا لقرائتكم ليفركوزن يحاول حماية هافيرتز من إغراء "الكبار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب رودي فولر، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، عن أمله في بقاء كاي هافيرتز في النادي رغم التكهنات المستمرة حول رحيله.

وفي مقابلة مع محطة "سكاي" قال نجم هجوم المنتخب الألماني الأسبق: لدي دائما بصيص من الأمل في إمكانية أن نحتفظ به لبضع سنوات أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن هافيرتز (20 عاماً) الذي تسعى أندية أوروبية كبرى من بينها بايرن ميونخ، إلى ضمه، مرتبط مع ليفركوزن بعقد مستمر حتى 2022.

Advertisements

وأعرب فولر عن تخوفه من أن تتسبب حالة الغموض التي تكتنف سوق الانتقالات في ظل أزمة كورونا، في تخفيض سعر لاعب الوسط بصورة ملحة.

وقال فولر إن حقيقة أن سوق الانتقالات سيتغير بالتأكيد بعض الشيء، أو سيتراجع جزئيا بعض الشيء، تسري بالتأكيد بالنسبة للعديد من اللاعبين لكن ليس بالنسبة لفنانين مثل كاي هافيرتز.

وأضاف فولر أن النادي يتعامل "بشكل هادئ" مع تكهنات تحدثت عن انتقال هافيرتز في صيف العام الحالي من ليفركوزن رغم كثرة هذه التكهنات في الأسابيع الماضية بعد الأداء القوي لهافيرتز، وأضاف: لن يتغير شيء في حقيقة أنه في كل الحالات لاعب من الطراز العالمي، وهكذا كان هو من قبل لكن الاهتمام به ازداد الآن.