شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يراقب "مدبولى" الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراقب مسئولو الاتحاد السكندرى أحمد مدبولى صانع ألعاب الإسماعيلى للدخول فى مفاوضات معه من أجل استقطابه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى إطار رغبة الإدارة الخضراء فى تدعيم مركز صانع الألعاب بلاعب خبرة بعد التأكد من عودة أحمد رفعت إلى ناديه السابق الزمالك عقب انتهاء إعارته مع زعيم الثغر بنهاية الموسم الجارى .

وانتقل أحمد مدبولى إلى الإسماعيلى فى بداية الموسم الحالى قادما من الزمالك فى صفقة إبراهيم حسن صانع ألعاب الدراويش بصحبة محمود عبد العاطى دونجا إلا أنه ظهر بشكل جيد خلال الدقائق التى شارك فيها، بينما ظل حبيسا لدكة البدلاء فترة بسبب تألق عدد من لاعبى الإسماعيلى فى نفس مركزه على رأسهم عبد الرحمن مجدى .

ويبحث الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف عن لاعب فى مركز صانع الألعاب يكون بديل لمحمد الصباحى الذى تعاقد معه زعيم الثغر خلال الميركاتو الشتوى الماضى قادما من اسوان .

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ويراقب مسئولو الإتحاد الموقف النهائى لمحمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة والذى يحاول مسئولو سيد البلد التعاقد معه فى ظل قناعة طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد بإمكانيات اللاعب جيدا ويحاول منذ يناير الماضى التعاقد معه ، فى الوقت الذى يسعى فيه أيضا محمد مصيلحى رئيس النادى محاولاته مع الأهلى من أجل استعارة عمار حمدى صانع ألعاب الفريق الأحمر .

يرغب الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف فى التعاقد مع ظهير أيمن مميز على مستوى عالي من الكفاءة الفنية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعلى رأس الاسماء المرشحة باسم على لاعب فريق الاهلى و المعار الى الجونة لنهاية الموسم نظرا لعدم ظهور اسامة العزب بالمستوى المنتظر منه منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي قادما من فريق وادي دجلة، حيث يحتاج تدعيم صفوفه فى بعض المراكز والتى يأتى على رأسها الظهير الأيمن .